Coronavirus: Russo (Confcommercio), il Comune di Napoli aiuti le imprese nella fase due

- “Il Comune di Napoli deve aiutare le imprese ad affrontare questa difficile fase in cui si dovrà tentare una riapertura nonostante i numerosissimi ostacoli e i tanti limiti cui si sarà sottoposti". Lo ha dichiarato in una nota il direttore generale di Confcommercio Pasquale Russo al termine dell’incontro avuto con il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Russo ha spiegato: "In primo luogo l’utilizzo del suolo pubblico sarà fondamentale per consentire per esempio a bar, ristoranti e stabilimenti balneari di poter in parte compensare le ridotte capacità di accoglienza della clientela cui dovranno far fronte per rispettare le rigidissime misure volte alla tutela della salute". (segue) (Ren)