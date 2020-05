Fase 2: Fapi, De Luca intervenga su cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania non è ancora arrivato un euro di cassa integrazione nelle tasche dei lavoratori che insieme alle loro famiglie versano in condizioni economiche difficilissime. Chiediamo alla Regione e al governo, per le loro rispettive responsabilità, di intervenire immediatamente. E' in discussione la tenuta sociale, e si rischiano nuovi gesti inconsulti dettati dalla disperazione". Lo ha dichiarato, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, al margine di una videoconferenza con i dirigenti campani della propria federazione. "Si sussegue da settimane – ha spiegato Sciotto - un irresponsabile scaricabarile tra Regione, Inps e Governo, mentre ci sono ancora 120 mila persone che attendono da due mesi di ricevere le spettanze. Siamo davvero preoccupati, per questo ci rivolgiamo direttamente al governatore De Luca a cui chiediamo di intervenire personalmente, anche perché si rischia di vanificare anche quanto di positivo è stato fatto dalla regione Campania con il Piano per l'emergenza socio economica". "I nostri uffici diffusi nelle province della Campania - ha concluso Sciotto - sono sobillati continuamente da imprenditori e cittadini che chiedono di avere risposte in merito alla mancata erogazione della cassa integrazione, per queste ragioni rivolgiamo un forte appello alle istituzioni e alle forze politiche di sbloccare le procedure entro questa settimana".(Ren)