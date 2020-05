Campania: Grassi (Lega), sanità salvata da medici e infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La professionalità di medici, infermieri e operatori sanitari che ha salvato la Campania dal collasso durante i giorni bui dell'emergenza Covid da sola non può bastare a tamponare le falle di un sistema regionale dell'assistenza fiaccato da cinque anni di pessima amministrazione da parte di De Luca e del centrosinistra in Campania. E, giorno dopo giorno, si stanno palesando i problemi di sempre". Così il senatore della Lega, Ugo Grassi. "Primo - ha proseguito il senatore - i pronto soccorso degli ospedali di Napoli hanno difficoltà ad accogliere i pazienti ordinari ricoverati con il 118. Non ci sono ancora percorsi dedicati per i malati ordinari, mancano letti e barelle e molti reparti sono chiusi per sanificazione. Una situazione intollerabile che ha spinto il direttore del 118 a denunciare pubblicamente a grave situazione di ricettività da parte dei presidi ospedalieri cittadini». Dalla Regione fanno spallucce. Secondo: che la Campania fosse tra le ultime regioni d'Italia per numero di tamponi lo hanno certificato i principali enti di controllo. Ma in questi giorni sono ancora meno i tamponi che vengono eseguiti: mancano i reagenti e quindi si allungano i tempi per eseguire i test sui pazienti". (segue) (Ren)