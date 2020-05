Napoli: Nappi, de Magistris non scarichi debiti su lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un Comune oberato dai debiti può moralmente trovare le risorse per i monopattini ma mettere in cassa integrazione i dipendenti della sua partecipata principale, Napoli Servizi, che oltretutto cura la sanificazione cittadina e la distribuzione dei generi alimentari ai bisognosi?". Così in una nota Severino Nappi, presidente del movimento civico "Il nostro posto". "Un amministrazione - ha proseguito Nappi - che dice di voler stare dalla parte dei deboli, può moralmente selezionare per quella stessa cassa integrazione prima i lavoratori con invalidità e più avanti negli anni? Hanno ragione i sindacati e i lavoratori della Napoli Servizi a protestare. Ancora di più un un momento di così grande difficoltà è inaccettabile che Napoli venga amministrata in questo modo", ha concluso Nappi. (Ren)