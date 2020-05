Coronavirus: Casillo (Pd), terapia intensiva Boscotrecase (Na) prova efficienza della Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'inaugurazione del reparto di Terapia intensiva del Covid hospital di Boscotrecase (Na), con dodici posti letto, la Regione Campania da una prova di grande efficienza". Lo ha dichiarato in una nota Mario Casillo, capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale della Campania. "Un'opera realizzata in poco più di un mese - ha proseguito Casillo - e frutto di un investimento di 2milioni e 600 mila euro che rappresentano solo il primo pezzo di un intervento più complesso che prevede altri 10 milioni di euro di investimento, di cui 5 milioni già investiti e altrettanti milioni di euro che saranno destinati all'Ospedale di Boscotrecase a partire dal 2021. Un impegno straordinario frutto di una sinergia senza precedenti tra la Regione Campania, la direzione sanitaria dell'Asl Napoli 3 Sud e quella dell'ospedale. Vorrei rivolgere il mio ringraziamento agli operatori sanitari e tutto il personale del Covid hospital che con dedizione e grande senso di sacrificio stanno combattendo questa battaglia. Ma ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte. Non abbassiamo la guardia, il senso di responsabilità di ognuno di noi oggi diventa determinante per continuare quel percorso di uscita dall'emergenza Covid-19", ha concluso il capogruppo del Pd. (Ren)