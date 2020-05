Coronavirus: Peluso e Varchi (Fd'I), ci vuole un piano straordinario per il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un piano straordinario per le opere pubbliche che impieghi i 100 miliardi di euro di fondi Ue e nazionali destinati ai Patti per le Regioni attraverso commissari ad acta come già attuato per il ponte di Genova, adottare la fiscalità di vantaggio nel Sud per attrarre nuovi investimenti e far nascere nuove imprese e creare lavoro stabile e di qualità, un Piano straordinario per le bonifiche ambientali, per la valorizzazione dell'ambiente e per la nascita di imprese ecosostenibili". Sono state queste alcune tra le proposte emerse dalla videoconferenza, tenuta, stamani, su iniziativa della viceresponsabile nazionale delle politiche per il Mezzogiorno di Fd'I, Gabriella Peluso, con la partecipazione di esponenti del mondo imprenditoriale, sindacale, dei movimenti meridionalisti, e le conclusioni della Responsabile nazionale delle Politiche per il Mezzogiorno di Fd'I, Carolina Varchi. Hanno partecipato alla videoconferenza il giuslavorista Giuseppe Fontanarosa, il responsabile di Arlas del Sud, Michele Raccuglia, il responsabile della sezione Moda di Confindustria Gino Giamundo, la presidente nazionale di FMPI, Antonella Terranova, il responsabile di "Sud Protagonista" della Calabria Sergio Marino, il presidente dei Comitati Due Sicilie, Fiore Marro, il direttore del giornale "Il Brigante", Gino Giammarino, il già dirigente di Finmeccanica, Giulio Pezzella, la già responsabile di "Sud Protagonista" e oggi responsabile del Dipartimento Politiche sociali dell'Abruzzo di FdI, Rosa Pestilli, il componente dell'Assemblea nazionale di Fd'I, Luciano Venia,il presidente della Confederazione Autodemolitori Riuniti, Alfonso Gifuni, il Segretario Generale di CNAL, Salvatore Ronghi. (segue) (Ren)