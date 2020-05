Coronavirus: Peluso e Varchi (Fd'I), ci vuole un piano straordinario per il Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gabriella Peluso ha spiegato: "L'Italia riparte se riparte il Sud e se questa parte del territorio nazionale, vera potenzialità per la crescita dell'Italia, diventa il baricentro di una strategia politica che punti sulla salubrità dell'ambiente, sulle bonifiche ambientali, sulle infrastrutture, sulla sicurezza, sulle imprese e su politiche attive per il lavoro quale fondamento della vita e della dignità delle persone, andando oltre l'assistenzialismo e puntando su una strategia industriale che valorizzi le eccellenze del territorio". Quindi ha affermato: "L'agroalimentare, l'agricoltura, il manifatturiero, la moda, la cultura e il turismo, e utilizzi il Mediterraneo come piattaforma per aprire nuovi mercati e per l'esportazione dei prodotti del made in Italy, adottando, nel contempo misure per bloccare i prodotti della Cina e della globalizzazione". Carolina Varchi ha detto: "Fratelli d'Italia sposa le importanti proposte che sono emerse da questa videoconferenza perché, soprattutto oggi per la ripartenza dall'emergenza coronavirus, occorre definire e realizzare una strategia politica che punti con decisione sullo sviluppo del Sud per la crescita dell'Italia e metta in campo misure coraggiose e risolutive come la fiscalità di vantaggio per sostenere e far nascere nuove imprese e creare lavoro e misure protezionistiche per difendere i prodotti del made in Italy, molti dei quali provenienti dal Sud, e per difendere i nostri asset strategici nazionali". Quindi ha concluso: "L'ambiente deve tornare al centro dell'attenzione anche come occasione di sviluppo per i cittadini". (Ren)