Napoli: Felaco, lavori per manutenzione alla villa comunale

- "Prosegue l'attività per restituire la villa comunale alla migliore e più ampia fruizione da parte della cittadinanza. Anche oggi i tecnici e gli operai stanno intervenendo sulla manutenzione del verde orizzontale con un programma che proseguirà nelle prossime settimane". Lo ha affermato in una nota l'assessore comunale al verde di Napoli Luigi Felaco che ha aggiunto: "Al momento, proprio per permettere la prosecuzione della manutenzione in piena sicurezza, resta temporaneamente non accessibile e interdetta al pubblico solo la parte finale della villa. Va ricordato che nei giorni scorsi la giunta ha approvato una delibera per l'approvazione di un programma di interventi per 5,5 milioni di euro, per la piantumazione di nuove alberature su strada e parchi, ovviamente compresa la villa comunale, oltre ad un budget di 2 milioni di euro stanziati per il miglioramento del parco, attraverso i fondi della città metropolitana". (Ren)