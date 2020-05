Campania: Ciarambino (M5s), covid hospital vuoti, pazienti sparsi sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania investe milioni di euro per realizzare Covid center prefabbricati che allo stato risultano completamente vuoti, mentre i pazienti Covid continuano a essere sparpagliati in tutti gli altri ospedali della Campania, contagiando operatori sanitari e pazienti ricoverati per altre patologie". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano M5s Valeria Ciarambino che ha aggiunto: "Dopo quanto accaduto con l'ospedale di Pozzuoli e con la rsa Villa Mercede, l'emblema recente di un autentico disastro è ora Cardarelli, dove si sono registrati otto contagiati in due settimane, tra questi anche un medico e un'infermiera. Sono stati spesi 12 milioni per avere tre ospedali modulari vuoti, ma che dovrebbero ospitare i pazienti Covid di tutta la Regione, mentre ci sono contagiati che vengono assistiti da sanitari che contemporaneamente prestano le loro cure anche ad altri degenti, in reparti dove mancano dispositivi di protezione e non sono stati attivati percorsi differenziati". (Ren)