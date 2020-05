Napoli: Sapignoli (Lega), non si può pensare a monopattini per la mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come riportano stamane alcuni organi di stampa, il Comune di Napoli ha pensato di affrontare la mobilità relativa alla fase 2 bandendo sino ad ora la sola gare relativa ai monopattini elettrici. È vero che ci troviamo di fronte alla peggior giunta della storia di Napoli, ma pensavamo che al peggio ci fosse, prima o poi, fine". Lo ha detto in una nota Simona Sapignoli, coordinatrice della Lega di Napoli che ha aggiunto: "Sui temi dell'ampliamento della Ztl e della esclusiva mobilità elettrica come Lega già ci siamo espressi durante le riunioni comunali della cabina di regia, dichiarandoci contrari ad un un'ampliamento vorticoso delle zone a traffico limitato che prostrerebbero ulteriormente i commercianti che stanno per riaprire e complicherebbero ancor di più la situazione del traffico cittadino, specie in presenza dei cantieri infiniti che caratterizzano la città". Sapignoli ha concluso: "Per quel che concerne i monopattini e le bici elettriche, possono andar bene per i turisti che non avremo in questo periodo, ma bisogna pensare a chi produce e lavora e di certo non si può immaginare che ci si possa muovere principalmente con questi mezzi, vista la morfologia del nostro territorio e le strade in gran parte vergognosamente dissestate".(Ren)