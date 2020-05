Coronavirus: Piemonte, altri 938 pazienti guariti, in totale sono quasi 10 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 9.941, in Piemonte, il numero di pazienti virologicamente guariti dal coronavirus, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia. Sono 938 in più di ieri. Questo il dato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione: 859 (+ 224) guariti in provincia di Alessandria, 424 (+44) in provincia di Asti, 488 (+16) in provincia di Biella, 1030 (+72) in provincia di Cuneo, 846 (+40) in provincia di Novara, 5236 (+465) in provincia di Torino, 453 (+52) in provincia di Vercelli, 515 (+16) nel Verbano-Cusio-Ossola, 90 (+9) provenienti da altre regioni. Altri 3166 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. (Rpi)