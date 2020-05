Ponte Aulla: Simonini (Anas), impossibile trarre conclusioni certe su cause crollo e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non è possibile trarre una conclusione certa sulle cause che hanno portato al crollo del viadotto di Albiano sul fiume Magra, né in merito alla responsabilità dei tecnici di Anas che erano incaricati di controllare e ispezionare la struttura. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, durante la sua audizione di oggi davanti alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti alla Camera dei deputati. "Tra le cause del crollo rientra sicuramente il sovraccarico della soletta costruita per creare marciapiedi laterali, che si è andata a sovrapporre ai carichi già esistenti, e il movimento progressivo che ha interessato la spalla sul lato Liguria", ha detto l’Ad, sottolineando che "il collasso progressivo delle altre quattro campate è spiegato dalla struttura del ponte stesso, composto da archi che premono sulla stessa pila: nel momento in cui uno di essi non esercita più contrasto con la struttura adiacente si innesca un effetto domino". Sembra infatti, ha aggiunto, che il crollo sia avvenuto dalla prima campata: la relazione "al momento è ancora una bozza", anche perché "le attività della Procura hanno vincolato le aree e non consentono ulteriori verifiche". (segue) (Ems)