Coronavirus: Piemonte, domani il via libera del Consiglio regionale ai bonus finanziari

- Entro domani, giovedì 14 maggio, il Consiglio regionale del Piemonte approverà le norme di sostegno finanziario al territorio per contrastare l’emergenza economica che ha accompagnato quella sanitaria da Covid 19. Questo, spiega in una nota la Regione, è il programma. La prima Commissione, infatti, oggi e domani prosegue i lavori, in sede legislativa, con l’obiettivo di approvare il disegno di legge 97 entro la seduta pomeridiana (dalle ore 14 alle 18) di domani. Il Disegni di legge 97 è la parte di bonus finanziario stralciata dal più complessivo “Riparti Piemonte”, il disegno di legge 95 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19", che la Conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente dell’Assemblea legislativa Stefano Allasia, ha previsto di affrontare in Aula a partire dal pomeriggio di martedì 19 maggio. (segue) (Rpi)