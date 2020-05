Napoli: Felaco, al via l'iniziativa Startap sul riuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prende il via il progetto "Startap" un'idea dell'artista Luigi Masecchia, curata da Benedetto Longobardi Ruju, con il patrocinio del Comune di Napoli e il supporto dell'assessorato alla creatività urbana". Lo ha annunciato in una nota il Comune: "L'iniziativa "Startap" nasce per una contaminazione tra il sociale, la sostenibilità e l'arte accessibile: una raccolta tappi (quelli delle bibite a corona, in metallo) aperta al pubblico (bar, ristoranti, pizzerie e punti ristoro), alle realtà del terzo settore operanti sul territorio, alle singole e ai singoli; un'azione di riciclo creativo collettiva che culminerà in un'opera ambientale, dedicata a Napoli, realizzata dall'artista e successivamente donata alla città stessa". L'assessore comunale Luigi Felaco ha spiegato: "Un'iniziativa attiva di educazione e promozione della cultura del riuso, attraverso un processo diffuso e partecipato di creatività urbana: ciò che viene normalmente scartato diventa preziosa tessera di un mosaico cittadino di consapevolezza e cura del territorio, restituendo infine un'affascinante opera di land art, nuova iconografia del consumo critico e moderno tassello del patrimonio artistico cittadino".(Ren)