Decreto Rilancio: bozza, agevolazioni fino a 800 mila euro coordinati da Regioni e Camere di commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento per l'erogazione di contributi e agevolazioni fiscali per le piccole e micro imprese, specialmente nel settore agroalimentare, in difficoltà per le misure di lockdown da Covid-19 sono assegnati dall'articolo 59 della bozza del decreto Rilancio in particolare alle Regioni e alle Province autonome. Si legge infatti nel testo: "Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse". E questo, nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo. I contributi sono fissati fino a un importo di 800 mila euro per impresa. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 mila euro per impresa. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120 mila euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100 mila euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Sempre al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.(Rin)