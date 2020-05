Coronavirus: Iovino, contagi a Saviano (Na), si dimettano gli amministratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se anche fosse remota la possibilità che il focolaio di contagio registrato in questi giorni nel comune di Saviano (Na) possa essere legato ai funerali del sindaco Sommese, viene naturale chiedersi cosa ci facciano ancora al loro posto gli amministratori che hanno preso parte al corteo e alle altre iniziative pubbliche realizzate contravvenendo alle prescrizioni del governo". Lo ha affermato in una nota il deputato M5s Luigi Iovino che ha aggiunto: "Al cospetto di tali atti di imprudenza, chi ha la responsabilità della salute di ogni singolo cittadino ha il dovere di rimettere il proprio mandato. A partire dal vicesindaco di Saviano, in prima fila al corteo, mentre attorno a lui decine di cittadini si assembravano in strada. Medesima richiesta per i sindaci di Nola, Baiano e Ottaviano e per il consigliere regionale Pasquale Sommese, che hanno preso parte a iniziative simili per l'ultimo saluto a uno stimato medico che avrebbe certamente condannato un comportamento irresponsabile di questo tipo".(Ren)