Ponte Aulla: Simonini (Anas), impossibile trarre conclusioni certe su cause crollo e responsabilità (3)

- L’Ad ha ribadito che nel 2019 sono state avviate ed eseguite tutte le attività ispettive previste dalla manutenzione di Anas. "Dalla provincia non è arrivata alcuna evidenza di eventuali problemi né la documentazione sul monitoraggio e le ispezioni sulla struttura: da tale punto di vista il ponte sembrava in ottimo stato", ha detto Simonini, sottolineando che dall’ispezione principale di Anas lo scorso 18 settembre non sono emerse criticità, così come dalla prima ispezione ricorrente del 2020. L’Ad ha poi ricordato che nel 2019 il comune di Aulla aveva segnalato alcune fessure sulla struttura, e che in seguito erano stati "avviati lavori di verifica e installati vetrini che consentono di valutare eventuali spostamenti o deformazioni della fessura". Anche l’analisi dei vetrini, ha aggiunto, non ha evidenziato alcun problema. (Ems)