Coronavirus: Russo (Confcommercio), il Comune di Napoli aiuti le imprese nella fase due (2)

- Russo ha aggiunto: "Nell’incontro con il sindaco abbiamo chiesto di eliminare costi per l’occupazione del suolo pubblico, consentirne l’utilizzo nel maggior numero di casi possibili, sostenere un rapporto con le sovrintendenze per equilibrare le diverse esigenze commerciali con quelle della tutela del patrimonio artistico culturale e ambientale cui gran parte la città di Napoli è sottoposta; la riorganizzazione anche in funzione della vita sociale ed economica della mobilità del trasporto pubblico e non ultimo la necessità di un adeguato e collaborativo rapporto con le forze dell’ordine per un’adeguata sicurezza". Quindi ha concluso: "Va subito immaginata una programmazione che consenta alle imprese di potersi organizzare”. (Ren)