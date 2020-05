Campania: Muscarà (M5s), inefficaci le proposte su inquinamento ed ecomafie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muscarà ha aggiunto: "A oggi non ci sono ancora convenzioni con i Comuni, come riportato nel programma delle attività di Arpac 2020. Cosa aspetta la Regione per sollecitare la stipula di queste convenzioni? Non si può sempre demandare all'autorità giudiziaria di intervenire per rimediare alle falle di un sistema regionale di controllo preventivo inefficace. Inoltre, sebbene citate nel comunicato della Commissione, delle azioni d'intesa con le Autorità competenti in materia di controlli sugli scarichi e dell'organizzazione di un sistema di controllo strutturato e coordinato non c'è traccia nella risoluzione votata ieri". Quindi Muscarà ha concluso: "Riteniamo inefficace affidare il controllo aereo e sulle sponde alla Sma. Siamo convinti che non ci potrà mai essere una misura risolutiva fino a quando i dati non saranno raccolti e ordinati in un catasto regionale e resi fruibili a tutte le autorità competenti". (Ren)