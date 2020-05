Ponte Aulla: Simonini (Anas), tempi per la ricostruzione saranno lunghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tempo dei lavori per la realizzazione con sistemi e tecnologie moderne di un ponte come quello di Albiano, inteso come il lasso di tempo che intercorre tra l’avvio del cantiere e l’entrata in funzione della struttura, non è inferiore a nove mesi: a questo vanno aggiunti i tempi legati all’approvazione dei progetti e alla concessione delle varie autorizzazioni, che porterebbero le tempistiche a circa due anni. Così l’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, durante la sua audizione di oggi davanti alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti alla Camera dei deputati. “I tempi di realizzazione saranno probabilmente lunghi, ed è anche per questo che riteniamo necessaria la predisposizione di una viabilità provvisoria”, ha detto, aggiungendo che sul piano nazionale l’Anas rappresenta “un riferimento per quanto riguarda le ispezioni e il monitoraggio delle infrastrutture”. Nel suo intervento, Simonini ha sottolineato che “sulla responsabilità dei tecnici si esprimerà la magistratura”, ricordando però che “la struttura è stata gestita dalla provincia per circa 20 anni, e dubito che le criticità che hanno interessato il ponte si siano sviluppate nel solo ultimo anno di vita”. “Gli abbassamenti delle fondazioni sul fondo del fiume sono fattori che non si sviluppano in maniera repentina ma nel corso di anni”, ha spiegato. (Ems)