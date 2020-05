Fase 2: Barone (Asi Benevento), alleggerire burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra area, come la gran parte delle aree industriali del Mezzogiorno e del Paese, molte filiere comunque erano già attive, quindi c’è una ripartenza ma c’è un mondo che non si è mai fermato". Lo ha dichiarato durante un intervista a Rai Isoradio Luigi Barone, presidente del consorzio Asi della provincia di Benevento e consigliere delegato della Ficei per le politiche del Mezzogiorno. "Una serie di risorse legate ai decreti del governo nazionale alle quali stanno attingendo le aziende - ha proseguito Barone - sia le grandi le medie e le piccole, poi ci sono una serie di risorse della Regione Campania, da quasi un miliardo di euro che sta contribuendo ad alleviare le difficoltà del mondo imprenditoriale, sempre per quanto riguarda la Regione Campania c’è stato un piano straordinario, proprio per i consorzi Asi per alleggerire il peso fiscale il peso delle imposte il peso dei costi aziendali. Le aziende che si sono distinte in particolar modo sono quelle del settore agroalimentare e quelle che hanno dato una mano per l’emergenza Coronavirus e hanno prodotto mascherine, ventilatori polmonari, qui veramente c’è un tessuto produttivo economico che ha grande volontà di ripartire. Io avevo grande preoccupazione rispetto alle aree industriali che sono aree vaste con tanti dipendenti; tenga conto oltre 200 aziende nei diversi agglomerati dell’area industriale di Benevento, dipendenti che vengono da più comuni, più provincie e più regioni, c’erano i trasportatori che scaricavano e che caricavano; debbo dirle che invece, soprattutto per quanto riguarda l’area industriale di Benevento, ma di questo posso parlare anche a nome di tanti altri industriali del Mezzogiorno, non abbiamo avuto positivi, questo denota una grande capacità del mondo imprenditoriale a fare squadra, continuare le produzioni e soprattutto di evitare il contagio". (segue) (Ren)