Campania: Cesaro (FI), revocare banco nucleo valutazione agenzia turistica regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è il sito, finalmente visibile, manca però all'appello la revoca del bando per i componenti del nucleo di valutazione dell'agenzia del turismo pubblicato quando lo stesso risultava in costruzione". Lo ha affermato in una nota il capogruppo regionale campano di Forza Italia, Armando Cesaro, che nei giorni scorsi aveva denunciato le carenze formali e sostanziali delle procedure per il reclutamento dei componenti dell'organismo di valutazione del personale dell'agenzia regionale per il turismo. Cesaro ha aggiunto: "Tra la pubblicazione sul Burc del 27 aprile del solo estratto di bando, con scadenza 2 maggio ed un rinvio ad un sito oscurato questa procedura, che la dice tutta su quali sia l'interesse dell'agenzia e del governo regionale rispetto ad una crisi gravissima del turismo, è assolutamente illegittima e l'atto va revocato". (segue) (Ren)