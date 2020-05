Ponte Aulla: Simonini (Anas), costo struttura provvisoria intorno ai due milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte provvisorio che sarà costruito per collegare e garantire la viabilità tra Albiano Magra a Caprigliola, attualmente scollegate dopo il crollo del ponte di Aulla lo scorso 8 aprile, si aggira intorno ai due milioni di euro. Così l’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, durante la sua audizione di oggi davanti alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti alla Camera dei deputati. “Riteniamo che la costruzione di un’infrastruttura provvisoria sia la soluzione più semplice e veloce per ripristinare la viabilità e la rete delle strade statali”, ha detto l’Ad, sottolineando che il ponte “consentirà il traffico di tutte le categorie di veicoli”. L’unica limitazione, ha spiegato, è rappresentata dai trasporti eccezionali, ossia da carichi al di fuori delle norme del Codice della strada. “Al costo del ponte va aggiunto quello relativo alle rampe, che si attestata tra gli 1,3 e gli 1,8 milioni di euro”, ha detto, sottolineando che “se la Conferenza dei servizi si pronuncerà in maniera positiva sul progetto del ponte provvisorio, la struttura potrà essere organizzata in tre o quattro mesi a valle dell’autorizzazione”. (Ems)