Criminalità: Golia (sindaco Aversa), servono più uomini, lo Stato può vincere la malavita

- "Le richieste di questi mesi oggi diventano obbligatorie: bisogna intervenire con più uomini alla luce di questo ennesimo episodio violento". Lo ha dichiarato Alfonso Golia, sindaco di Aversa (Ce), in merito alla rapina in banca avvenuta ieri mattina. "Lo Stato già una volta ha dimostrato che la lotta contro la malavita si può vincere - ha proseguito Golia - quindi anche stavolta siamo certi che riusciremo nel nostro intento. Sono persone senza scrupoli, in grado di sparare ed aggredire dei cittadini viso a viso. La bella notizia di questa storia che i due agenti sono fuori pericolo, quindi, almeno sotto questo punto di vista, siamo più tranquilli. Chiederemo, certamente, uomini in campo e maggiori investimenti per percorsi di inclusione sociale, riuscendo così a togliere forza alla criminalità", ha concluso il sindaco di Aversa. (Ren)