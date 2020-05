Sanità: Peluso (Fd'I), investimenti al Sud ripartendo da medicina territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rilanciare il Sistema sanitario nazionale, attraverso maggiori investimenti di risorse economiche e umane, valorizzare anche retributivamente i medici e gli infermieri ed assumere altro personale sanitario, investire sulla ricerca e costituire una task force nazionale permanente per le emergenze biologiche, costruire la rete della medicina territoriale e valorizzare il ruolo dei medici di base , attuare il fascicolo sanitario elettronico". Sono tra le proposte emerse dalla videoconferenza, promossa dalla dirigente nazionale di Fratelli d'Italia per lo sviluppo del Sud, Gabriella Peluso, con la partecipazione di medici, infermieri, operatori sanitari, esponenti sindacali e politici delle Regioni del centrosud. Hanno relazionato, tra gli altri, per il Lazio Massimo Martelli, per la Calabria Sergio Marino, per la Campania Pippo Papaccioli; i dirigenti medici, Daniele Masala, Rosaria Santagata, Giovanni Saggiomo, il segretario del sindacato infermieri Nursing up Mario De Santis e il segretario generale Cnal Salvatore Ronghi. Peluso ha affermato: "Fino a prima dell'emergenza coronavirus, il sistema sanitario nazionale veniva visto quasi come una spesa eccessiva da ridurre ed infatti la politica condotta dal Ministero delle Finanze ha costretto le Regioni a tagli selvaggi della rete ospedaliera e del personale medico che hanno penalizzato soprattutto le Regioni del Sud mentre nelle Regioni del Nord l'attenzione della politica si è spostata sul potenziamento della sanità accreditata". (segue) (Ren)