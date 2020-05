Napoli: al via sperimentazione monopattini in sharing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata pubblicata oggi la manifestazione di interesse per individuare operatori interessati a svolgere, in via sperimentale, servizi in sharing di micromobilità elettrica con monopattini nel Comune di Napoli. Le linee di indirizzo della sperimentazione erano state approvate dalla giunta, su proposta dell'assessore con delega alla Mobilità sostenibile e al Patrimonio, ai Lavori pubblici e ai Giovani, Alessandra Clemente. Fino a 2.400 monopattini in sharing, con un massimo di 3 operatori. Da 400 a 900 i dispositivi autorizzabili per ciascun operatore. Sosta libera vincolata in alcune aree della città, circolazione consentita al pari delle biciclette. 30 giorni per presentare manifestazioni di interesse che saranno valutate da una Commissione Tecnica secondo i criteri indicati nell'avviso pubblico. Sarà inoltre costituito un Tavolo di monitoraggio per valutare l'andamento della sperimentazione ed individuare eventuali misure migliorative dei servizi offerti. Il Tavolo di consultazione per la promozione della mobilità ciclabile, organismo di sostegno e supporto del Comune di Napoli sulle politiche di mobilità sostenibile, aveva espresso parere favorevole alla proposta congiuntamente alle Commissioni consiliari competenti. (segue) (Ren)