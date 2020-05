Fase 2: E. Russo (FI), spazi esterni in comodato d'uso gratuito per esercenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Covid ci sta costringendo ad estrovertere tutte le nostre attività, portando all'esterno, al di fuori degli spazi chiusi, abitudini e prassi prima ancorate indissolubilmente a perimetri circoscritti e magari angusti". Lo ha dichiarato Ermanno Russo, vicepresidente del Consiglio regionale campano di Forza Italia e già assessore all'Urbanistica della giunta Caldoro. "Se da un lato questo ci consente di guardare con occhi nuovi all'ambiente che ci circonda - ha proseguito Russo - dall'altro crea ulteriori ostacoli alla ripresa di attività commerciali svolte storicamente al chiuso di locali ed edifici. Penso al mondo della ristorazione, a bar, pub o ristoranti ma anche a luoghi di arte, spettacolo ed intrattenimento. Occorrerebbe immaginare una azione di trasformazione urbana che possa concedere agli esercenti spazi esterni con la formula del comodato d'uso gratuito. Governo e Regione facciano una verifica sulla possibilità di normare in tal senso. Il mondo è cambiato con questo lockdown e i piccoli esercenti non potranno riconvertire le loro attività se hanno già canoni di locazione onerosi da dover pagare per la sede in cui attualmente si trovano. Servono misure straordinarie per una crisi che rischia di trasformarsi al Sud e in Campania in una ecatombe socio-economica". (segue) (Ren)