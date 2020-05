Ponte Aulla: Simonini (Anas), impossibile trarre conclusioni certe su cause crollo e responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal crollo del ponte, ha spiegato Simonini, Anas ha preso subito contatto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adoperandosi "in virtù di quanto previsto dalla nostra concessione per il ripristino della viabilità interrotta" e la definizione dell’esatta "ubicazione del manufatto provvisorio che ci consentirà di riunire i due punti che attualmente sono scollegati, leggermente a monte rispetto al viadotto". Al fine di accelerarne la realizzazione, ha spiegato, abbiamo fatto "una serie di accordi quadro già contrattualizzati nel corso dell’anno: è stato inoltre predisposto uno studio di fattibilità che include quattro ipotesi progettuali per la ricostruzione del ponte". La documentazione sarà presentata prossimamente al ministero, alle Regioni e ai comuni interessati. Per quanto riguarda le ispezioni precedenti il crollo, Simonini ha sottolineato che "Anas non può eseguire o sostenere oneri economici su infrastrutture non inserite nella sua rete di gestione diretta: sono consentiti solo interventi in caso di rischi concreti e con possibilità di rivalsa". (segue) (Ems)