© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cominciate questa mattina le operazioni di abbattimento di una manufatto abusivo e fatiscente, situato in via Paisiello ad Acerra, nel popoloso Rione Madonnelle". L'abbattimento di questa struttura, balzato agli onori della cronaca in passato per essere frequentato anche da spacciatori, è stata annunciato in una nota dal sindaco del comune dell'hinterland partenopeo Raffaele Lettieri. (Ren)