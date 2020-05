Campania: Muscarà (M5s), inefficaci le proposte su inquinamento ed ecomafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi, quando la riapertura delle fabbriche ha annullato in 24 ore i benefici del lockdown sull'ambiente, la Regione Campania ha comunicato che avrebbe illustrato il piano di azione per il monitoraggio dell'inquinamento comparando i dati ottenuti dai rilievi di questi giorni con quelli effettuati nei mesi di chiusura delle attività. Quanto accaduto nelle acque del fiume Sarno e in quelle a ridosso del litorale domitio, dimostra ancora una volta che ci si limita a una semplice attività di monitoraggio per valutare l'entità di disastri ambientali, piuttosto che a strategie di contrasto a monte. Si pensa a un semplice monitoraggio, piuttosto che a mettere in campo un sistema di controllo preventivo efficace, da realizzare attraverso gli organi tecnici dell'Arpac e concordato con i Comuni, che hanno competenza sul controllo di eventuali scarichi illeciti". Lo ha dichiarato in una nota Maria Muscarà, consigliere regionale campano M5s, all'indomani della Commissione regionale Ecomafie e Terra dei Fuochi. (segue) (Ren)