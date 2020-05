Fase 2: Barone (Asi Benevento), alleggerire burocrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo disponibilità di aree e di terreni che non hanno altri agglomerati industriali - ha sottolineato Barone - abbiamo un ambiente diverso, sia dal punto di vista dell’ambiente vero e proprio sia dal punto di vista del rapporto con le amministrazioni, della criminalità organizzata, a Benevento da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli e sereni, siamo posizionati a metà strada tra il tirreno e l’adriatico, siamo lo snodo della Napoli-Bari dell’alta velocità, abbiamo una serie di aspetti positivi anche per quanto riguarda la logistica. Assolutamente c’è il supporto, però debbono avere maggiore elasticità, maggiore spazio rispetto alla burocrazia, in questo senso vorrei fare un appello al governo, le norme che sta mettendo in atto anche per la ripartenza per l’emergenza coronavirus, debba rilanciare le gesta del Mezzogiorno, credo siano l’unico strumento vero per far partire una serie di aree, soprattutto quelle depresse industriali del Mezzogiorno d’Italia", ha concluso il presidente del consorzio Asi di Benevento. (Ren)