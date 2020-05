Lavoro: Daniele (Pd), ripristinare remunerazione aggiuntiva medici 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'oggi i consiglieri regionali della Campania Gianluca Daniele e Giovanni Chianese hanno depositato la mozione con oggetto "Problematiche sospensione della remunerazione aggiuntiva per i medici in servizio presso i Saut aziendali (118) di cui alla Drgc n.68-72 del 3/11/1999". "L'intento della mozione - ha dichiarato il consigliere regionale Daniele - è quello di sollecitare il presidente e la giunta affinché dispongano che tutte le aziende sanitarie locali uniformino il trattamento economico aggiuntivo a tutti i medici convenzionati, impegnati in prima linea nell'emergenza territoriale 118, ripristinando la remunerazione aggiuntiva, frutto di accordi integrativi regionali. Appare evidente che l'attività d'emergenza, ancora più in questo periodo di pandemia, svolta da questi professionisti, deve essere riconosciuta non solo in termini di gratitudine, ma anche da un punto di vista economico, affinché gli sforzi aggiuntivi fatti in questo periodo abbiano il giusto riconoscimento", ha conclude Daniele. (Ren)