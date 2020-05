Coronavirus: Sapignoli (Lega), istituzioni mortificano gli artigiani di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo ha letteralmente mortificato e abbandonato i piccoli artigiani. A Napoli, la Regione ed il Comune hanno fatto pure peggio. Dopo i falsi proclami, emergono i problemi di una gestione debole ed incapace di far fronte alle esigenze dei territori". Lo ha affermato in una nota Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina di Napoli della Lega, che ha aggiunto:"L'allarme dei maestri presepiali rilancia il tema degli affitti, del pagamento utenze e della reperibilità delle materie prime con un import praticamente bloccato. Occorre dare un sostegno concreto alla categoria e supportare iniziative tese a rilanciare il nostro Made in Italy. Chiediamo la sospensione dei tributi locali per tutto il 2020, condono fiscale con l'agenzia delle entrate e sgravi sui costi di occupazione suolo per fiere e aree mercatali. La Lega è disponibile a sostenere qualsiasi iniziativa". Quindi ha concluso: "Non si può immaginare una ripartenza del capoluogo campano senza il polo presepiale di San Gregorio Armeno, luogo tra i più attrattivi per i turisti, sia italiani che stranieri. Occorre preservare il valore storico". (Ren)