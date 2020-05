Campania: Pionati (Adc), centrodestra scelga candidato anti De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca è popolare come macchietta, ma non per competenza e qualità di governo. La prova è che quando va da solo in diretta è efficace, ma al cospetto di un contraddittorio non riesce a dare prova delle sue performance goliardiche. In Campania piacciono i personaggi folcloristici, ma poi bisogna distinguere le battute dalla realtà, perché il cabaret non regge rispetto ai problemi delle imprese e dei cittadini". Lo ha detto il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati, intervento in diretta su Campania Like. Quindi ha aggiunto: "Prima del Coronavirus, De Luca, voleva votare in autunno, e infatti stava studiando come rinviare le elezioni, ora vuole il voto subito, a luglio. Per questo chiediamo che le elezioni regionali si svolgano in autunno, ed invitiamo i leader del centrodestra, Berlusconi, Meloni e Salvini, a sedersi al tavolo e sciogliere al più presto il nodo della candidatura del centrodestra alla presidenza della giunta regionale". (Ren)