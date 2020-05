Napoli: sgominata gang furti orologi di pregio, undici indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accusati di far parte di una gang dedita ai furti e al “riciclaggio” di orologi di pregio, undici persone sono state raggiunte, a Napoli, da altrettante ordinanze di custodia cautelare. Sono tutti accusati, a vario titolo e in differenti posizioni, delle ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata al furto, alla rapina e al riciclaggio. Gli episodi finiti nel mirino degli inquirenti si sarebbero verificati tra i mesi di febbraio e di novembre del 2017. Nello specifico, i furti si sarebbero consumati tra Napoli e l’estero, in particolare Spagna, Francia e Grecia. (Ren)