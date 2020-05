Sanità: Peluso (Fd'I), investimenti al Sud ripartendo da medicina territoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia - ha spiegato Peluso - ha cambiato totalmente lo scenario evidenziando che il vero grande patrimonio dell'Italia è il sistema sanitario nazionale e l'eccellenza dei propri medici ed infermieri e questa svolta culturale, che, da sempre, come destra, sosteniamo, deve essere la stella polare che deve guidare la politica di governo sul tema della sanità". "In tale ottica - ha concluso l'esponente del partito di Giorgia Meloni - bisogna aprire una seria riflessione sulla eventualità di modificare il Titolo V della Costituzione per porre fine ai tanti sistemi sanitari regionali che hanno contribuito ad aumentare il divario tra nord e sud e a dividere l'Italia dal punto di vista dei diritti primari, come quello alla salute e all'istruzione, e sul piano sociale ed economico". (Ren)