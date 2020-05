Napoli: al via sperimentazione monopattini in sharing (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito l'assessore Clemente ha dichiarato: "La sperimentazione vuole dare risposta alla forte domanda di mobilità sostenibile che viene da chi vuole vivere Napoli in un modo nuovo che rispetti l'ambiente e quindi la nostra salute. La micromobilità offre grandi potenzialità in termini di rispetto delle misure di distanziamento sociale e di riduzione dei problemi di viabilità, oltre che di riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico. Come per le biciclette, vogliamo incentivare queste forme di mobilità complementari al trasporto pubblico e alternative all'automobile privata. Crediamo in una mobilità sostenibile e per questo stiamo lavorando senza sosta all'attuazione di quanto riportato nel preliminare del nostro Piano urbano mobilità sostenibile (Pums) e nelle linee di indirizzo a supporto della mobilità sostenibile". (Ren)