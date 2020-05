Fase 2: Barone (Asi Benevento), alleggerire burocrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è molto ottimismo per la ripartenza - ha evidenziato Barone - tenga conto che abbiamo firmato un accordo di cooperazione con un importante gruppo cinese per la produzione dell’auto elettrica per il mercato italiano ed Europeo, aperto ad aprile un gruppo che fa la distribuzione per Amazon, abbiamo programmato l’apertura di un importante burrificio leader in Italia per la produzione del burro industriale, quindi al di là dell’emergenza, c’è un impresa che vuole ripartire e che vuole anche investire, però c’è una serie di questioni comunque aperte. C’è una questione seria legata alla sburocratizzazione perché il mondo dell’impresa non lamenta soltanto una mancanza di liquidità e di aiuti ma c’è una burocrazia esagerata in Italia, non è possibile che per aprire un azienda ci vogliono decine di autorizzazioni, mesi e mesi se non anni. Un imprenditore che vuole investire in Italia e nel Mezzogiorno, deve sapere ad esempio che in un mese ha le autorizzazioni oppure il diniego, queste perdite di tempo fanno si che gli investitori guardano verso altre zone d’Italia, ma soprattutto verso altri Paesi, senza una vera sburocratizzazione, senza una semplificazione è difficile fare impresa in Italia. Oggi si deve rivolgere a più enti, la nostra proposta, la proposta dei consorzio, la proposta della Ficei è di avere un interlocutore unico che poi se ne raccordano con tutti gli enti". (segue) (Ren)