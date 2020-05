Coronavirus: Arpac, drastico abbattimento livelli azoto in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati di aprile confermano un drastico abbattimento delle concentrazioni di ossidi di azoto in aria ambiente, direttamente connesso agli effetti del lockdown, in particolare alla notevole riduzione del traffico veicolare". Lo ha annunciato in una nota l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la Campania che ha diffuso i dati dai monitoraggi di aprile: "L'agenzia ha rilevato diminuzioni delle concentrazioni medie giornaliere di monossido di azoto fino all'80% rispetto ai valori riscontrati negli anni precedenti nello stesso periodo. Anche le medie giornaliere di concentrazione di biossido di azoto manifestano una notevole riduzione ad aprile, fino al 60 per cento dei valori riscontrati negli anni precedenti. Il calo del biossido di azoto non era stato così evidente a marzo, probabilmente a causa dell'apporto ancora elevato degli impianti di riscaldamento, in particolare domestici". (segue) (Ren)