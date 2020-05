Campania: Cesaro (FI), revocare banco nucleo valutazione agenzia turistica regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sito è divenuto infatti visibile solo dopo la nostra denuncia e le nostre richieste di accesso agli atti", ha spiegato il capogruppo regionale azzurro Armando Cesaro che ha dunque affermato: "Il silenzio del governatore e quello, forse ancor più assordate, dell'assessore sono sorprendenti: la revoca del bando, intanto per una questione di trasparenza, è un atto dovuto così come dovrebbe esserlo, se si possiede un minimo di pudore, qualche parola su cosa si intende fare per gli imprenditori del turismo abbandonati, per le strutture alberghiere ed extralberghiere e per le agenzie del turismo oggi allo stremo". (Ren)