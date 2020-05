Napoli: pizzeria che resiste al racket produrrà pane solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella pizzeria presa di mira dai clan si produrrà il pane solidale. L'annuncio in una nota del Ministero dell'Interno: "Era stata presa di mira nei mesi scorsi dalla criminalità organizzata la storica “Pizzeria Di Matteo”, nel centro di Napoli. Un atto intimidatorio della camorra a cui l’imprenditore non si è sottomesso. E oggi, insieme al commissario nazionale di governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura prefetto Annapaola Porzio, il maestro pizzaiolo ha lanciato l’iniziativa benefica “La solidarietà, senza la camorra, ha un altro sapore – La solidarietà circolante: Stato-imprese-cittadini”, realizzata con l’associazione antiracket e antiusura Sos Impresa-Rpll e l’associazione Report". A partire da questa mattina, e per una settimana, la pizzeria produrrà e distribuirà gratuitamente il pane dello storico forno alle famiglie più bisognose e alle comunità più fragili. (Ren)