Novara: Città della Salute, via libera dal Ministero al finanziamento da 95 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato firmato oggi dalla direzione della programmazione sanitaria del Ministero della salute - e trasmesso all’assessore alla sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi - il decreto di finanziamento per la realizzazione della "Città della Salute e della Scienza di Novara", con un importo a carico della Stato di 95.375.350 euro (al netto della quota a carico della Regione). La Regione Piemonte assicura che l'aggiudicazione dei lavori inerenti il progetto avverrà entro i termini previsti dall'art.1, comma 310, della Legge n. 266 del 2005. "Esprimo grande soddisfazione – dice l’assessore Icardi - per il risultato ottenuto, dopo un intenso e travagliato lavoro, irto di ostacoli, che ora finalmente ci consente di completare la progettazione e dare avvio alle procedure previste per realizzare l’opera. Un risultato di notevole importanza per il territorio novarese e la sanità piemontese, che attendeva da anni questa svolta decisiva. Anche la revisione del piano economico finanziario operata dall’Assessorato, a parità d’intervento, ha permesso di risparmiare circa 90 milioni. Daremo immediata disposizione all’Azienda ospedaliera universitaria di Novara di avviare subito la predisposizione dei documenti per le procedure di gara".(Rpi)