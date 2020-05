Corruzione: fascicoli sottratti in ufficio giudice di pace, 15 misure cautelari nel Napoletano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'indagine della Procura di Nola sulla gestione illecita degli affari penali nell'Ufficio del giudice di pace di Marigliano (Na) ha portato a emettere 15 misure cautelari: arrestato un cancelliere, domiciliari per 10 avvocati e per il "factotum", e 3 sospensioni dall'esercizio della professione per la durata di un anno per altri 3 avvocati. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il cancelliere, avrebbe agevolato, in cambio di regalie, alcuni amici avvocati facendo ottenere loro fascicoli di cui erano patrocinatori al giudice di pace più gradito. I fascicoli venivano sottratti o distrutti e alterato il criterio di assegnazione dei fascicoli ai vari giudice di pace di Marigliano(Ren)