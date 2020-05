Emilia-Romagna: agricoltura, prestiti agevolati per 95 mln di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo dare fiducia al nostro sistema agricolo - ha proseguito l'assessore - e sostenerlo in questo momento di difficoltà generale- prosegue l’assessore-. Per questo abbiamo chiesto agli istituti bancari grande attenzione verso le aziende e un importante impegno relativamente l’attuazione dei provvedimenti nazionali che disporranno di maggiore liquidità per le imprese, affinché le risorse possano essere messe in campo quanto prima, in modo flessibile e senza rigidità. Accanto a questo intervento ci stiamo impegnando per anticipare i pagamenti della Pac da ottobre a giugno e per velocizzare le procedure per saldare i contributi del Psr, tutte azioni fondamentali per dare risposte concrete e soprattutto rapide agli agricoltori e alle imprese della nostra regione. In questo difficile momento per il nostro Paese, come per il resto del mondo, occorre che tutti i soggetti istituzionali, economici ed associativi lavorino insieme per una rapida, solida e duratura ripartenza. Solo insieme possiamo uscirne”, ha concluso Mammi. (Ren)