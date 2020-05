Coronavirus: Castiello (Lega), De Luca e governo fallimento conclamato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello della Campania è già uno scenario post bellico, con i risvolti gravissimi che si possono immaginare. Ad oggi, nulla di quanto promesso, fatta salva qualche quisquilia, è stato mantenuto". Lo ha dichiarato Pina Castiello, deputato campano della Lega. "Il bilancio è impietoso - ha proseguito Castiello - migliaia di famiglie ancora in attesa della cassa integrazione, di là da venire per la grave responsabilità degli uffici regionali e dell'Inps in conflitto tra di loro, per non dire della mancata corresponsione dei 25mila euro annunciati dal governo. Il fallimento di De Luca è conclamato: non c'è una sola categoria, dagli artigiani ai balnerari, ai commercianti, agli albergatori, che non sia in preda alla disperazione e, per questo, sul piede di guerra. Molto presto le dirette di De Luca saranno sostituite dalle cronache dall'inferno. C'è un solo modo per uscire fuori da questo tunnel: fare tesoro della proposta della Lega, che ha i caratteri dell' efficacia e della concretezza: anno bianco fiscale per tutto il 2020, saldo e stralcio con l'agenzia delle Entrate, bonus vacanze diretto per le famiglie e non a carico degli operatori, procedure d'urgenza e deroghe al Codice degli Appalti, riaperture per chi è pronto nel rispetto della sicurezza. De Luca si arrenda all'evidenza ed esorti il governo suo 'amico' a fare altrettanto, il tempo è scaduto.Diversamente, entrambi, saranno ricordati nei libri di storia per essere la causa di un disastro epocale dai tragici risvolti sociali", ha concluso l'esponente della Lega.(Ren)