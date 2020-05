Coronavirus: Caldoro, contributi al Terzo Settore per acquisto dispositivi protezione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Regione ha inoltre affermato che: "Sono necessari contributi per le assicurazione dei volontari nei bienni 2020 e 2021 ed ancora un fondo per prevedere rimborsi per le spese sostenute dai volontari per la loro attività e per le spese sostenute per acquisto Dpi (mascherine filtranti, chirurgiche, Ffp1, Ffp2 e Ffp3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici). Ed ancora sarà necessario immaginare un sostegno per l'acquisto delle divise ed un Bonus, a partire da 150 euro in busta paga, per ogni operatore o lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato negli enti del terzo settore (per il periodo febbraio 2020 a febbraio 2021 e assunto alla data del 21 febbraio)". Quindi ha concluso: "Sullo sfondo misure di sistema come "il rimborso fino al 35% dei contributi economici tracciabili erogati da aziende e persone fisiche ad enti del Terzo Settore (con almeno 2 anni di anzianità o iscritte agli albi comunali, registri regionali alla data del 30 gennaio) per le annualità 2020-2021-202". "Auspichiamo – ha concluso Caldoro - inoltre che ad ogni livello, approfittando dell'accelerazione ai meccanismi di collaborazione tra Enti pubblici e terzo settore impressa dall'emergenza Covid, siano assunte tutte le determinazioni necessarie a favorire la co-programmazione e la co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 della Riforma del terzo settore inaugurando così concretamente una nuova stagione di partecipazione" (Ren)