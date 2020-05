© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una bella notizia: 16 mila insegnanti in più saranno stabilizzati come proponeva il Pd. Insieme alle altre assunzioni, ci saranno 32 mila nuovi insegnanti nelle scuole italiane. Il più grande investimento sulla formazione e sull'educazione dei nostri ragazzi". Lo ha scritto in una nota il segretario Partito democratico, Nicola Zingaretti. (Rin)