Coronavirus: Vuolo (Lega), marittimi Napoli perdono 15 mln di fatturato, serve supporto

- "In due mesi, gli operatori marittimi privati del Golfo di Napoli hanno perso 15 milioni di euro. Una cifra incredibile che ho voluto subito porre all'attenzione della Commissione europea". Lo ha dichiarato l'europarlamentare leghista Lucia Vuolo, componente della Commissione trasporto e turismo a margine dell'ultima riunione. Nelle scorse ore, l'esecutivo europeo ha formalizzato una serie di azioni mirate ai servizi di aviazione, marittimi, viari e ferroviari. Tutti settori severamente colpiti dall'emergenza coronavirus. "Sappiamo bene - ha spiegato l'europarlamentare della Lega - che nella stragrande maggioranza dei casi il sistema dei trasporti è fortemente legato al settore turistico. In tre mesi di pandemia e due di lockdown, l'Italia ha perso 81 milioni di turisti. Sappiamo bene che oggi e per altre settimane dovremo contare contagi e decessi, ma allo stesso modo in Italia come in Europa, la disoccupazione sta aumentando, il Pil crolla e numerose aziende hanno dei seri problemi di sopravvivenza. Qualche ora fa, sono stata attenzionata dagli operatori marittimi che operano nel Golfo di Napoli, e che collegano varie isole come quelle di Capri e Ischia. Ebbene, queste compagnie di navigazione mi hanno spiegato che tra i mesi di marzo e aprile appena passati, hanno registrato una perdita netta di fatturato pari a 15 milioni di euro. Nessuna di queste gode di contributo pubblico. Una cifra spaventosa che va affrontata nell'immediato". Da qui la lettera di Vuolo "per valutare la possibilità di un immediato supporto ai marittimi d'Europa ovvero per tutti coloro che hanno gli stessi problemi dei colleghi di Napoli". (Ren)