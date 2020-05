Fase 2: E. Russo (FI), spazi esterni in comodato d'uso gratuito per esercenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può chiedere a un piccolo imprenditore, al titolare di un'attività di ristorazione - ha sottolineato l'esponente di Forza Italia - di pagare oltre al fitto del locale anche quello di un eventuale spazio esterno da allestire, seppur con tutte le prescrizioni del caso, ad area per consumare pasti o bevande. Sarebbe un danno che si va ad aggiungere alla beffa dei mancati incassi di questi mesi. Ma con un programma regionale di riqualificazione delle aree dismesse e di spazi inutilizzati, con risorse magari a valere su fondi europei, si potrebbe immaginare di destinare superfici oggi abbandonate ad attività commerciali di questo tipo. Sul gestore ricadrebbero i costi della manutenzione ordinaria e della tutela del bene ma non anche il canone di affitto. Come istituzioni, siamo chiamati ad una grande prova di coraggio. Le misure ordinarie non possono essere applicate alla attuale situazione di crisi profonda che l'economia sta vivendo e continuerà ancora di più a vivere dopo l'estate. Occorre ripensare Il territorio, le sue risorse, le opportunità che offre. Altrimenti saremo condannati ad una selezione darwiniana delle attività e delle imprese, con costi altissimi sia in termini di patrimonio di esperienze e di storie imprenditoriali che sotto il profilo dell'assistenza sociale. Perché è chiaro che per ogni azienda fallita ci saranno almeno tre-quattro bocche in più da sfamare per lo Stato tra familiari e dipendenti ritrovatisi dalla sera alla mattina disoccupati", ha concluso Russo. (Ren)