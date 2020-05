Fase 2: Coldiretti, 81mln di turisti in meno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di primati che dimostrano l’immenso valore storico e culturale del patrimonio enogastronomico nazionale – ha precisato la Coldiretti – che è diffuso su tutto il territorio e dalla cui ripresa dipendono molte delle opportunità di sviluppo economico ed occupazionale futuro considerato che solo i souvenir in prodotti tipici alimentari valgono circa 3 miliardi di euro all’anno secondo un’analisi Coldiretti su dati Isnart. In questo contesto è importante che in risposta alle sollecitazioni della Coldiretti sul sito del governo sia stata pubblicata la Faq che chiarisce che non solo gli alberghi ma anche i bed and breakfast e le altre strutture ricettive come gli agriturismi possono già ospitare le persone che sono autorizzate a muoversi nel periodo di emergenza epidemiologica sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti negli spazi comuni o in prossimità degli accessi. Si tratta di una precisazione di rilievo per le strutture agrituristiche spesso situate in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti e con ampi spazi all’aperto dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti coronavirus". (segue) (Ren)